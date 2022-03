Ganze Region hilft mit

Dass die Arena Nova wieder als Unterkunft für geflüchtete Menschen dienen muss, hätte sich noch vor wenigen Tagen niemand vorstellen können. Trotzdem ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Szenario zum zweiten Mal nach 2015 eintreten wird. Allerdings zeigt das Beispiel auch, dass der Krieg in der Ukraine keinen kalt lässt.

Die Stadt hat schnell reagiert und in Kooperation mit dem Land NÖ und dem Roten Kreuz neben der Arena Nova auch das ehemalige Internat der Landesberufsschule in der Schneeberggasse bereitgestellt. Dazu gibt es in Wiener Neustadt bzw. in der ganzen Region zahlreiche weitere Hilfsmaßnahmen. Politik, Vereine oder private Initiativen – alle ziehen an einem Strang und wollen helfen. Ähnlich wie im Jahr 2015 müssen sich die Wiener Neustädter auch jetzt auf einen längeren „Hilfseinsatz“ einstellen. Denn, dass die Krise schnell vorübergeht, ist nicht zu erwarten.