Gefahr auch im Bezirk

Seit dem Wochenende ist es amtlich: Es ist der trockenste Herbst seit 35 Jahren. Und der geht an der Region Wiener Neustadt nicht spurlos vorüber. Die Myrafälle im Piestingtal sind ausgetrocknet. Auch die Leitha mit ihrem großen Augebiet im Bezirk hat heuer kaum Wasser geführt, in Bad Fischau-Brunn macht man sich Sorgen um die Quellen des Thermalbades, in Wiener Neustadt ist das Grundwasser auf einem Tiefststand.

Wie verheerend der Wassermangel ist, zeigt sich zurzeit im Nachbarbezirk Neunkirchen, wo seit Tagen der Wald brennt. Ein Horrorszenario, das auch bei uns nicht undenkbar ist: Im Piestingtal brannte es heuer in unwegsamen Gelände schon des öfteren und der Föhrenwald bei Wiener Neustadt hat in den letzen Jahren mehrmals gebrannt.

Generell wird die Trockenheit im Steinfeld in den nächsten Jahren eine große Herausforderung für die Region.