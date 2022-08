Gefühlt keine Bausperre

Wohnbau, Bodenversiegelung, Grünland gegen Beton: Ein Thema, das die Stadt Wiener Neustadt, die von einigen auch mittlerweile „Betonhauptstadt“ genannt wird, bewegt wie kaum ein anderes. Die NÖN bekommt fast wöchentlich Rückmeldungen aus der Bevölkerung, der Grundtenor: Es wird zu viel verbaut, dazu kommt eine gewisse Machtlosigkeit.

Den Bürgern kann man dieses Gefühl nicht verdenken. Denn trotz „Bausperre“ der Stadtregierung wird in den nächsten Monaten munter weitergebaut: Mehrere hundert Wohnungen entstehen am alten Stadionareal, über hundert am Flugfeld, ein riesen Wohnblock hinter der Merkurcity, dutzende Wohnungen in der Breitenausersiedlung – um nur einige zu nennen.

Dass viele Bürger die offizielle Bausperre in der Stadt nicht erkennen, ist deswegen auch kein Wunder. „Gefühlt werden“ kann sie nämlich derzeit nicht.

Wohnbau Wr. Neustadt: 126 Wohnungen kommen