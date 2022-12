Geht nur gemeinsam

Das Schiri-Turnier in Ternitz näherte sich mit dem Banden-Boykott dem Futsalsport. Mit Fortuna, Dynamo, den Allstars und dem KSV spielen vier Bezirksvereine im Meisterschaftsbetrieb der Futsal-Bundesligen. Der Futsal-Boom in der Region wird langsam, aber sicher zur Tradition.

Mag sein, dass in anderen Ländern der Futsal-Sport ohne die Feldfußballer auskommt – in Österreich ist Futsal aber noch für die nächsten Jahre der kleine Bruder auf den Schultern des großen Bruders Fußball. Um weiter zu kommen geht es nur gemeinsam. Dazu gehört ein Entgegenkommen von beiden Seiten: Von den Fußballern keine Futsal-Sabotage mehr in den Wintermonaten, von den Futsal-Verantwortlichen keine verzichtbaren Nationalteam-Lehrgänge in den entscheidenden Wochen der Feldfußball-Meisterschaft. Wenn das alle Seiten beherzigen, steigen beide Seiten als Gewinner aus.