Club 83 gegen Admira geht nicht, aber Mexiko gegen Costa Rica schon? Bei einem ersten Blick auf die Gastspiele internationaler Testspiele ist es nur zu verständlich, dass die (Kicker-)Volksseele kocht, wenn Mannschaften quer über den Globus fliegen, eine bedeutungslose Testpartie hier austragen, während sich hier das Sportlerleben seit Monaten im Tiefschlaf befindet…

Bei einem zweiten Blick ist aber die Kritik beim SC und auch bei der Stadt Wiener Neustadt völlig am falschen Ort. Denn der Verein vermietet das Stadion in diesem Fall nur – und ist logischerweise nicht Feind seines eigenen Geldes. Nur aufgrund einer ausbaufähigen Optik auf die finanziellen Zuckerl zu verzichten, würde am Ende des Tages auch niemandem helfen.

Und in Zeiten nach und – hoffentlich – ohne Corona sind die Fußballfans bestimmt nicht böse darüber, wenn vor der Haustür internationale Testspiele stattfinden. Denn dann sind viele, die jetzt laut schreien, bei den ersten dabei, die sich für Autogramme und Fotos anstellen.