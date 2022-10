Geld ist gut investiert

Rund 40 Jahre ist es her, dass unter dem damaligen Kommandanten Otto Sommer die Feuerwehrzentrale und Fahrzeughalle am Babenbergerring errichtet wurde. Der Platz für den großen Fuhrpark, der in den letzten Jahrzehnten mit den Aufgaben der Feuerwehr wuchs, wurde schon bald knapp. Unter Kommandant Herbert Schanda wurde der Zubau auf der anderen Seite des Babenbergerrings errichtet.

Jetzt werden von der Stadt 4,5 Millionen Euro in die Modernisierung der alten Fahrzeughalle sowie einen Zubau gesteckt. Denn die Mitgliederanzahl der Feuerwehr ist gewachsen, dazu kamen schon unter Kommandant Pepi Bugnar neue Mechanismen wie die freiwillige Nachtbereitschaft, die nicht nur Personal, sondern auch Platz braucht.

Sicherlich sind 4,5 Millionen Euro viel Geld. Das ist aber gut angelegt, immerhin geht es dabei um die Sicherheit in der Stadt.