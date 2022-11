Gelungener Advent-Start

Der „Neue Advent“ in Wiener Neustadt war am ersten Wochenende ein voller Erfolg: Der Adventmarkt im Stadtpark war an allen drei Tagen mehr als gut besucht, dazu gab‘s ein besinnliches Rahmenprogramm mit Chören, Perchten und mehr. Auch der Benefiz-Adventmarkt am Hauptplatz ist gut angelaufen, nächstes Wochenende folgt der „Advent am Dom“, der seit Jahren ein Publikumsmagnet ist.

Dass es in der Innenstadt weihnachtliches Flair gibt, liegt nicht zuletzt auch an der Weihnachtsbeleuchtung. Das ist insofern etwas Besonderes, weil die Stadt die Weihnachtsbeleuchtung aus Energiespargründen eigentlich erst mit dem 8. Dezember aufdrehen wollte – was zu Aufregung in der Geschäftswelt führte. Seitens des Rathauses werden „technische Gründe“ für die „Jetzt-Doch-Beleuchtung“ angeführt – zumindest ein Weihnachtswunsch der Unternehmer ging damit aber in Erfüllung.