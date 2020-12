Durchaus stimmig schien es, als die Futsal-Bundesliga den Stempel „Spitzensport“ bekam. Die höchste Liga in Österreich, der Meister spielt Champions League – da kann man ruhig das „grüne Licht“ für die Schwester-Sportart des Hallenfußballs verstehen. Allerdings nur auf den ersten Blick – denn in Wirklichkeit ist die Futsal-Bundesliga in seiner Struktur und seinem Wesen nicht mehr und nicht weniger Spitzensport als eine Landes- oder Gebietsliga. Profis – wie es ja eigentlich der Begriff „Spitzensport“ impliziert – gibt‘s da wie dort nur in absoluten Ausnahmefällen. Und spielen dürfen die Landesliga-Kicker bekanntlich ja nicht…

Dass die Murexin Allstars als „Big Player“ und langjähriger Platzhirsch des heimischen Futsal-Sports jetzt die Notbremse ziehen, schmerzt. Aber in Zeiten einer Pandemie gibt es ein „zu vorsichtig“ nicht.

Der ÖFB hätte sich früher überlegen müssen, wie die Futsal-Bundesliga in Zeiten von Corona und Lockdown tatsächlich über die Bühne gehen soll. Denn der Allstars-Rückzug wird nicht die letzte Konsequenz gewesen sein…