Es sind zwei schmerzhafte Abgänge, die der SC Ortmann verkraften muss. Dario Kreiker und Max Schwaiger werden ihren Ex-Kollegen auf alle Fälle fehlen – ihr Anteil an einem starken Herbst und des Entledigen der Abstiegssorgen ist unbestritten. Dass Ortmann trotz komfortabler Tabellensituation aktiv werden muss, ist beim Abgang von zwei Leistungsträgern klar. Der Transferpoker wird in diesem Winter durch Corona noch schwerer als sonst – Ungewissheit prägt viele Entscheidungen von Vereinen und Spielern. Allerdings hat der SC Ortmann ein gutes Blatt. Der Klub im Piestingtal arbeitet seit Jahren gut – und hat mit Trainer Christoph Stifter einen Coach an der Seitenlinie, der bewiesen hat, dass er zu den Top-Trainern in der Region gehört und sowohl mit Ex-Bundesliga-Kickern als auch mit Teenagern zusammenarbeiten kann. Dazu kommt das „Ass“, dass Ortmann in der 1. Landesliga in der höchsten Liga des Bundeslandes spielt – und in der Umgebung nur noch Regionalligist Wiener Neustadt vor sich hat.