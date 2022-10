Halbe Liga im Sumpf

So spannend war es schon lange nicht mehr: Der Abstiegskampf in der 2. Landesliga Ost spitzt sich von Woche zu Woche mehr zu. Vor allem deswegen, weil es ja bekanntlich bis zum Abschluss die Variable „Mannersdorf“ gibt. Steigt der ASK aus der 1. Landesliga ab, gibt es eine Etage darunter einen Absteiger mehr. Dieses Rechenspiel zieht die halbe Liga in den Abstiegsstrudel.

Egal, wie die nächsten Wochen laufen werden – ein Wettrüsten im Winter ist vorprogrammiert. Und dabei hat vor allem Katzelsdorf sehr gute Karten. Im Sommer hat der Verein gespart, mit Berkin Gürünlü einen absoluten Top-Verdiener frühzeitig von der Gehaltsliste streichen können.

Interessant wird es auch in Eggendorf werden – nach dem starken Start ist die Mannschaft von Jürgen Weber in den letzten Wochen wieder mehr in Bedrängnis gekommen. Da darf‘s am Transfermarkt auch ein bissl mehr sein.