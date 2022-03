Harter Boden der Realität

„Vielleicht ein Punkt gegen den Wiener Sport-Club und daheim dann fix ein „Dreier“ gegen die Wiener Viktoria…“

Ja, man wird ja noch träumen dürfen. Vier Punkte aus den ersten beiden Spielen wirkten als realistisch, als machbar – geworden sind es null. Jetzt, nach 180 Minuten im Frühjahr, ist das eingetreten, wovor Trainer Zeljko Ristic gewarnt hat und einige (zu euphorische) Fans nicht hören wollten.

Wiener Neustadt, am harten Boden der Realität. Und jetzt, auswärts in Stripfing und daheim gegen Draßburg steht Wiener Neustadt mit dem Rücken zur Wand. Zumindest im direkten Duell mit Draßburg muss ein Sieg her – sonst rettet nur jenes Szenario die Neustädter, in der es keinen Absteiger aus der Regionalliga gibt, weil aus der 2. Liga kein Klub aus Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland in die Ostliga absteigt. Darauf verlassen darf man sich nicht, in Liga 2 kann noch alles passieren…