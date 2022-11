Heilsbringer Heimkehrer

Die Transferperiode hat offiziell noch gar nicht begonnen. Und doch hat die 1. Klasse Süd (und der gesamte Bezirk) jetzt schon einen der spektakulärsten Transfers der gesamten Übertrittszeit. Dass Manfred Rottensteiner irgendwann nach Weikersdorf zurückkehren wird, war aufgelegt – in seine Heimatgemeinde, in der sein Papa Bürgermeister und sein Bruder Obmann des Fußballvereins ist. Der Zeitpunkt kommt dann doch etwas überraschend.

Rottensteiner ist 29. Im besten Fußballeralter, hätte noch das ein oder andere gute Jahr in der 2. Landesliga bei Eggendorf, oder woanders, vor sich. Doch der Defensivallrounder entschied sich anders, will ausloten, was mit seinem Stammverein möglich ist. Fürs Erste ist die Rottensteiner-Rückkehr eine Ansage für den Abstiegskampf. Nächste Saison will sich Weikersdorf dann in ganz anderen tabellarischen Gefilden finden.