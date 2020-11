Weihnachtsmärkte, Punschstände, Eisstockschießen beim „Zauber im Advent“ – vieles, was in Stadt und Bezirk seit Jahren fix zur Vorweihnachtszeit dazu gehört, wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr in anderer Form oder, in den meisten Fällen, gleich gar nicht stattfinden. Damit fehlt nicht nur viel Geselligkeit im Advent, es fehlt unterm Strich auch eine ganze Menge an Gelegenheiten und Aktivitäten, bei denen normalerweise für den guten Zweck gesammelt wird.

Dabei sollte die Hilfe gerade jetzt keine Pause machen: Dort, wo schon vorher das Geld knapp war und Unterstützung benötigt wurde, hat sich die Lage durch das Virus und seine Folgen tendenziell verschärft.

Mieten können gestundet, Kredite pausiert werden – die unbürokratische, schnelle und direkte Hilfe, wie sie oft auf lokaler Ebene geleistet wird, soll möglichst ohne Unterbrechnung weitergehen. Lions, Soroptimisten & Co tun ihr Möglichstes (siehe S. 8), wir alle sollten sie dabei unterstützen.