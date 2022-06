Hoffen auf das Wasser

Der Wasserschwund der Wiener Neustädter Seen hat weit über die Stadtgrenzen hinaus für Aufregung gesorgt. Zum einen, weil hier die Trockenheit bzw. der fehlende Niederschlag augenscheinlich wurden. Zum anderen, weil die Ratlosigkeit bei vielen Seegrundstück-Besitzern groß ist. Immerhin kostet das Wohnen am Badesee um einiges mehr als in einem „normalen“ Wohnviertel – was passiert also mit den teuren Grundstücken, wenn das Wasser nicht mehr zurückkommt?

Etwa am Anemonensee, wo in den letzten Jahren hunderte neue Wohnungen entstanden sind?

Immerhin gibt es jetzt Anzeichen, dass das Wasser in die Seen zurückkehrt. Das Grundwasser ist in den letzten Tagen wieder angestiegen (siehe Seite 12). Ob das in den nächsten Wochen so bleibt, ist aber ungewiss – zumindest gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer auf weitere Badesommer vor der Haustür.