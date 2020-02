Es war mehr als ein Aufstieg ins Cup-Halbfinale. Wiener Neustadt kämpfte MGA nieder und schaffte damit zumindest eine große Überraschung.

Das sieht am Papier nicht so aus, immerhin rangieren die Wiener Neustädterinnen in der WHA-Tabelle vor den Wienerinnen. Die Vorzeichen standen aber schlecht. Die Liga-Blamage in Eggenburg kratzte am Selbstvertrauen und dann fielen wichtige Leistungsträgerinnen aus – Babsi Eichhorn, Melanie Krautwaschl, Julia Forizs und Carina Stockhammer könnten im weiteren Saisonverlauf abgehen.

Allerdings bewiesen die jungen Spielerinnen gegen eine gestandene WHA-Mannschaft wie MGA, dass sie mehr als nur konkurrenzfähig sind. Freilich: Der erste Einzug ins Cup-Finale seit 2014 wird ebenso schwer wie die Qualifikation für das WHA-Endspiel – das wäre allerdings auch mit einem voll fitten Kader so gewesen. Großmacht Hypo und WHA-Titelverteidiger Atzgersdorf sind momentan noch außer Reichweite.

Doch das Cup-Spiel gegen MGA zeigte, dass die Perspektive in Wiener Neustadt stimmt. Die Mannschaft ist jung, bleibt sie zusammen, hat sie in ein paar Jahren die Chance, an die erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte anzuschließen und vielleicht auch noch mehr.