Kaum zu glauben, aber wahr: Es gibt auch noch andere Themen als Corona. So will sich der Wiener Neustädter SPÖ-Gemeinderat Rudolf Müllner etwa der Zukunft des Anton Wodica-Parks im Kriegsspital widmen. Denn der fristet seit Jahren – abgesehen von der Fitness-Station – ein eher unbeachtetes Dasein, am ehesten haben noch Dealer ihre Freude an dem Gestrüpp. Ein Schicksal, das auch andere Parks in der Stadt teilen: Etwa der Bauer-Theussl-Park im Ungarviertel, der Park beim Fußball-Käfig am Flugfeld oder jener in der Josefstadt, der von der Stadt immerhin mit einem Spielplatz aufgewertet wird.

Damit verbergen sich so manche ungeschliffene Diamanten in den Stadtvierteln, die der Bevölkerung zugute kommen könnten. Eine Ideensammlunung bei den Bürgern wie im Falle des Wodica-Parks geht in die richtige Richtung, auch wenn klar ist, dass in Zeiten von Corona die Geldmittel der Stadt beschränkt sein werden – aber auch kleine Veränderungen können oft viel bewirken.