Im falschen Kanal

Die Fenster sind kaputt, das Dach undicht und die Leitungen tropfen – aber in der Garage steht ein nagelneuer Mercedes. Würde man ein Bild über die finanzielle Lage des Wiener Neustädter SC malen, es würde so aussehen. Das sanierungsbedürftige Haus? Die Regionalliga-Mannschaft. Der dicke Sportwagen? Die Gebietsliga-Mannschaft.

100.000 Euro fließen laut Angaben des Vereins in die zweite Mannschaft – die seit zwei Transferzeiten namhaft und kostspielig verstärkt wurde. Und das alles für Platz vier, ganz weit weg von der Tabellenspitze…

Der SC Wiener Neustadt muss hier die eigenen Kräfte bündeln und die vorhandenen Mittel nicht vereinsintern in die falschen Kanäle fließen lassen – denn wenn die Regionalliga-Mannschaft ausgehungert absteigen sollte, gibt es auch die „Juniors“ nicht mehr, denn in der 1. Landesliga braucht es keine zweite Kampfmannschaft mehr.