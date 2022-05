Im Kreis der Großen

An Scheiblingkirchen führte in dieser Saison kein Weg vorbei – das musste die Konkurrenz früh erkennen. Umso ermutigender war der Auftritt der Ortmanner am vergangenen Samstag gegen den angehenden Regionalligisten. Denn der Verein braucht sich vor dem designierten Meister nicht verstecken.

Für eine seriöse Prognose der 1. Landesliga-Saison 2022/23 ist es Ende Mai noch einen Tick zu früh, da gibt‘s nämlich noch eine spannende Transferzeit dazwischen. Aber Stand jetzt sitzt der SC Ortmann zumindest mit am Tisch, wenn im Sommer die Karten neu gemischt werden. Ortmann hat einen guten Stamm in der Mannschaft aufgebaut, der im vorderen Drittel anzusiedeln ist. Die Frage, wie weit nach oben die Elf von Trainer Christoph Stifter in der Tabelle klettert, ist eng damit verbunden, wie die Transferzeit abläuft. Für einen Titelkandidat braucht Ortmann mehr Breite und die ein oder andere Spitze.