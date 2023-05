Infrastruktur schaffen

Vielleicht geht es Ihnen auch so: Wiener Neustadt wächst so schnell, dass man sich manchmal wundert: „Wann haben's denn das herbaut?“, schießt es einem durch den Kopf, wenn man an einem Neubau im Stadtgebiet vorbeifährt.

Dass die Stadt wächst, ist nicht verwunderlich: Viele Einkaufsmöglichkeiten, gute medizinische Versorgung, reichlich Jobangebote, Bildungsmöglichkeiten oder ein breites Unterhaltungsangebot sind nur ein paar der Vorzüge, die nach Wiener Neustadt locken.

Das starke Wachstum hat aber auch Nachteile: Erhöhtes Verkehrsaufkommen, teure Grundstücks- und Wohnungspreise oder Auswüchse der Kriminalität wie die Schutzzone am Bahnhof gehören dazu.

Die Stadt wird auch in den nächsten Jahren weiterwachsen. Was für die Stadtregierung nicht ohne Folgen bleibt, denn schließlich muss auch die Infrastruktur wie Schulen oder Kindergärten mitwachsen – das wird eine der großen Herausforderungen in den nächsten Jahren.