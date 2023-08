Initiative wirkt

Es ist ein Stück Natur, das gerne genutzt wird: Die Leitha-Auen in Lanzenkirchen und Katzelsdorf sind im Sommer – vor allem wenn die Leitha wie heuer auch tatsächlich Wasser führt – ein beliebter Naherholungsort. Leider gingen in den letzten Jahren damit auch einige Probleme einher: Illegale Feuerstellen, Lärm bis spät in die Nacht oder haufenweise Müll, der in der Natur zurückgelassen wurde.

In Lanzenkirchen wurde deswegen von der Politik eine Initiative gegründet, die genau dieses Naherholungsgebiet schützen soll. Gemeinsam mit Bürgern wird den Leitha-Besuchern, oft handelt es sich um Jugendliche, auf die „sanfte Tour“ erklärt, was richtig und falsch ist. Was bislang auch zu funktionieren scheint.

Zum einen, weil die Initiative (rund 20 Freiwillige) viel mehr „Personal“ stellen kann, als die örtliche Polizei. Vielleicht auch deswegen, weil die „Kontrolleure“ keine Polizeiuniform tragen und so mancher Ermahnte in ein bekanntes Gesicht blickt.