Irgendwo zwischen GmBH, 2raum und Mephisto hatten vor rund zehn Jahren ein paar Kicker die Idee, einen Verein zu gründen. So weit, so gewöhnlich – heute, 2022, ist dieser Verein Staatsmeister im Futsal… Die Rede ist von der Fortuna. Anfangs vor allem von der Konkurrenz belächelt, hat sich der Klub in den letzten Jahren (und vor allem in den letzten Wochen und Monaten) zu einem Schwergewicht der heimischen Sportszene aufgeschwungen.

Fast noch bedeutender als ihr unbestritten überragender sportlicher Triumph ist der gesellschaftliche Erfolg: Die Stadt und die ganze Region haben die Fortuna ins Herz geschlossen. In der HTL-Halle feierten Leute Arm in Arm, die sich ansonsten kaum die Hand geben…

Die Fortuna hat ein Kunststück vollbracht, was vielen (oder besser: nahezu allen) anderen Sportvereinen verwährt blieb: Die lokale Kicker-Szene hat die Fortuna ins Herz geschlossen.