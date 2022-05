Investition war es wert

Was in den 90ern mit einer Idee begonnen hat und sich damals noch niemand vorstellen konnte, ist jetzt vollendet: Das Forschungs- und Krebsbehandlungszentrum MedAustron hat den dritten und letzten Behandlungsraum in Betrieb genommen. Punktgenau können mit dem Ionenstrahl Tumore behandelt werden, für viele nach unzähligen anderen Behandlungen die letzte Hoffnung.

So wie für Arthur und Eleonora, beide Kinder berichteten bei den Feierlichkeiten zu „MedAustron: Next Level“ rührend von ihren Behandlungen. Hunderte Millionen Euro wurden vor allem vom Land Niederösterreich in die Hand genommen, um dieses Projekt, das auf der ganzen Welt für große Aufmerksamkeit sorgt, umzusetzen. Ein mutiger Schritt, der auch in die Hose hätte gehen können – was er zum Glück nicht tat. Dass es sich ausgezahlt hat, beweisen nicht nur Arthur und Eleonora, sondern 1.400 weitere Patienten.