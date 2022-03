Jede Woche Schlüsselspiel

Auswärts Wiener Sport-Club, daheim Wiener Viktoria, auswärts Stripfing, daheim Draßburg. Wiener Neustadts Auslosung verspricht schon ab Spieltag eins Hochspannung. Drei Gegner aus den Top Vier, dazu das „Direkte“ gegen den Vorletzten…

Jede Woche also ein Schlüsselspiel für Wiener Neustadt. Hier kann schon eine Vorentscheidung im Abstiegskampf fallen. Wenn das der Fall ist, dann wird es in den verbleibenden Partien extrem schwer, die rote Laterne doch noch weiterzureichen…

Grund, den Teufel an die Wand zu malen, gibt es aber nicht: Denn Wiener Neustadt hat sowohl am Transfermarkt als auch in der Vorbereitung seine Hausaufgaben gemacht. Die Truppe präsentiert sich im Vergleich zum Herbst (und zur Vorsaison) in einem völlig anderen Gesicht. Der Wiener Neustadt-Fan kann zuversichtlich nach Hernals fahren. Es wird eine gute Rückrunde für die blau-weiße Familie…