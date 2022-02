Klassenerhalt als Minimum

Zwölf Neuzugänge zauberte Wiener Neustadt aus dem Hut – von talentierten Hoffnungsträgern über g’standene Routinier, da ist alles dabei, was das blau-weiße Herz begehrt. Garniert mit ansprechenden Ergebnissen in der Vorbereitung ist der Anstieg in der Erwartungshaltung spürbar. „Nur“ der Klassenerhalt wird in der Wahrnehmung der Fans als Minimum ausgegeben.

Sich irgendwie drüber retten, mit Hängen und Würgen in der Liga bleiben, wird angesichts dieses Winters nur bedingt für Begeisterung sorgen.

Wiener Neustadts Tempo am Transferprogramm war beeindruckend – und notwendig. Denn auch der Rest der Liga hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Hoffnung ist groß – und auch berechtigt –, dass dieser Winter der letzte in der Abstiegszone der Regionalliga sein wird. Der Blick kann sich in Anbetracht der jüngsten Entwicklungen wieder leicht nach oben in der Tabelle richten.