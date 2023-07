Knifflige Situation

Eine auf den ersten Blick alltägliche Anzeige hat den Bewohnern in der Leithafeldgasse in den letzten Tagen gehörigen Ärger eingebracht. Sie dürfen nicht mehr in „ihrer“ Gasse – sprich vor ihrem Haus – parken, weil sonst keine zwei Fahrspuren für den Gegenverkehr frei bleiben würden.

Die Situation dürfte vielen Wiener Neustädtern bekannt vorkommen. Denn in vielen Gassen fährt man als Autofahrer einfach kurz auf die Seite und wartet, wenn Gegenverkehr kommt.

Das Problem in der Causa Leithafeldgasse: Der Anzeiger befindet sich laut Straßenverkehrsordnung im Recht – der Magistrat muss also handeln, um das Problem zu lösen. Bei einer Einbahn oder eingezeichneten Parkplätze würde nur ein Fahrstreifen frei bleiben müssen. Für sich betrachtet eine lösbare Aufgabe, wenn die Causa aber in anderen Gassen Schule macht, wird es mehr als knifflig.