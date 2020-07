Größere Schulen, mehr Schüler, mehr Autos: Seit Jahren gibt es vor vielen Wiener Neustädter Schulen ein Verkehrsproblem. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Pkw zur Schule und das am liebsten bis vor die Tür. Was zu gefährlichen Situationen vor den Schulen führt, was die Eltern dazu veranlasst, die Kinder möglichst nahe hinzubringen – die Katze beißt sich in den Schwanz.

Schlimm ist das Problem vor der Sta. Christiana in der Wiener Straße, dort ist der Platz aufgrund der vielen parkenden Autos besonders knapp. Mit einem Fahrverbot am Morgen und Mittag will die Stadtführung die Situation ab September entschärfen (siehe Seite 5).

Für die Polizei bedeutet das viele mühsame Kontrollen zu Schulbeginn – nicht immer wird es eindeutig sein, ob es sich um Lehrpersonal oder Anrainer handelt, dazu kommen noch Patienten am Weg zum Arzt. Auch die Exekutive wird dort nicht tagtäglich kontrollieren können – das Konzept hat also noch Verbesserungspotenzial.