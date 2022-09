Krise trifft Vereine voll

Die Energiekrise trifft nicht nur Privathaushalte und Unternehmen voll. Auch die Vereine werden die steigenden Kosten deutlich zu spüren bekommen. Dem 1. Wiener Neustädter SC droht im Stadion eine Verdreifachung der Kosten, was bei der Flutlichtnutzung in die hunderttausende Euro geht. Auch der Wiener Neustädter Eislaufverein blickt mit Sorgen in die Zukunft, schließlich verschlingt auch die Eiskühlung eine Menge Energie.

Immerhin zeigt die Stadtregierung, dass man gegen die Teuerung auch auf Gemeindeebene vorgehen kann. In der kommenden Gemeinderatssitzung am Montag wird die „Energiemillion“ beschlossen werden, die vor allem Wiener Neustädter Vereinen zugute kommen soll. Für die Vereine mit ihren vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern ein kleines Licht am Horizont, das in Zeiten wie diesen aber schon viel bewirken kann.