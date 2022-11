Lehrreicher Abend

Klar, Scheiblingkirchen als Gast ist nur einmal im Jahr. Aber dennoch kann der Wiener Neustädter SC viele Schlüsse für die Zukunft daraus ziehen. Wie etwa die Situation bei den Kassen – hier braucht es schnellere Abläufe, um die Leute von der Straße ins Stadion zu bringen. Oder die Kantine – hier braucht es unbedingt eine Lösung, das den Fans ein besseres Matcherlebnis bietet. Das ist aber ohnehin bekannt.

Was auch spannend war zu sehen – und was nicht unterschätzt werden darf: Dadurch, dass in der Region (bis auf eine Nachtragspartie in der 1. Klasse Süd) keine Spiele stattfanden, versammelte sich die Kicker-Familie in der Ergo Arena. Hier gilt es, den Hebel anzusetzen und zumindest mit den restlichen Wiener Neustädter Vereinen eine Einigung zu erzielen, dass etwa der Freitagabend für den SC reserviert ist. Mit mehr Zuschauern wäre Wiener Neustadt auch attraktiver für Sponsoren…