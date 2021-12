Liga-Erhalt als Priorität

„Einer aus der Region“, „lokaler Bezug“, „zurück zu den Wurzeln“ – Schlagwörter, die Vereine gerne bei Neuzugängen überstrapazieren. Diese Schallplatte ist alt. Man beachte das Vokabel „Schallplatte“. Mindestens genauso alt ist der Glaube, dass eine Mannschaft mit vielen Lokalmatadoren auch viele Zuschauer bedeutet. Wiener Neustadt hatte in den vergangenen zwei Jahren durchaus eine ansprechende Zahl von Spielern mit regionalem Bezug – die Zuschauerzahlen waren dennoch ausbaufähig, Corona-Beschränkungen hin oder her.

Was zählt, ist der Erfolg. Der Klassenerhalt hat absolute Priorität. Da kann auf die Biographie eines Spielers nur bedingt Rücksicht genommen werden. Jetzt gilt es, in der Liga zu bleiben – denn ein Abstieg in die 1. Landesliga würde nicht nur Prestige kosten. Von dort wieder aufzusteigen würde viel Zeit, Energie und Geld kosten. Ressourcen, die begrenzt sind.