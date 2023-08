Maximilium wird dauern

Mit markanten Visualisierungen und sogar einem animierten Video wurde vor fast einem Jahr das Jahrhundert-Projekt „Maximilium am Stadtpark“ von Immobilien-Größe Klemens Hallmann präsentiert. Nicht überall in der Stadt stößt der Wohnbau mit rund 500 Wohnungen auf Begeisterung, trotzdem ist es eines der Projekte, das von den Wiener Neustädtern mit großem Interesse verfolgt wird. Dass auf dem Areal in den letzten Monaten nichts geschah, nährte viele Gerüchte, die sogar bis hin zum vorzeitigen Ende des „Maximilium am Stadtpark“ reichten.

Die neuesten Erkenntnisse zeigen: Von einem Ende kann zwar keine Rede sein, allerdings dürfte es noch einige Zeit dauern, bis auf dem ehemaligen Leiner-Areal eine „Stadt in der Stadt“ steht. Ob das Projekt noch in diesem Jahrzehnt abgeschlossen ist, darf bezweifelt werden. Bis die ersten Bewohner des „Maximilium am Stadtpark“ auf eben jenen herunterblicken können, wird noch viel Wasser den Fischabach hinunterfließen.