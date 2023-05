Mehr als eine Alibi-Aktion

Wiener Neustadt hat sich in den letzten Jahren einen Ruf erarbeitet, der nicht wünschenswert ist: „Betonhauptstadt“ wird sie vor allem im Internet von den Menschen oft genannt. Kein Wunder, wenn man sich den Wohnbau-Boom vor Augen führt.

Grün statt Grau Entsiegelung in der Schützengasse im Neustädter Zehnerviertel startet

Das hat auch die Stadtregierung in den letzten Jahren unter Druck gesetzt. Immerhin hat man daraufhin mehrere Initiativen gesetzt, um diesem zweifelhaften Ruf entgegenzuwirken. Und so kommt es derzeit in der Schützengasse zu einer Premiere. Dort wird „entsiegelt“: Rund 100 Meter Asphalt werden entfernt, stattdessen sollen Bäume und Blumen kommen. Ein richtiger Schritt, auch wenn er derzeit nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist – man denke nur an die Ostumfahrung, wo tausend Mal mehr Boden versiegelt wird.

Deswegen ist es wichtig, dass dem Beispiel Schützengasse noch viele folgen werden, da sonst der Beigeschmack einer Alibi-Aktion bleibt.