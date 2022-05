Mehr als nur symbolisch

Die berühmt-berüchtigte „Goldene Ananas“ – man kennt sie. Sie wird sprichwörtlich im Fußball dann ausgespielt, wenn tabellarisch weder nach unten noch nach oben irgendwas Bedeutendes passieren kann. So wie jetzt gerade beim Wiener Neustädter SC. Die Abstiegsfrage ist abseits des grünen Platzes entschieden, das Aufstiegsrennen kennt Wiener Neustadt nur vom Hören-Sagen. Und dennoch ist der aktuelle Lauf nicht unbedeutend, im Gegenteil – er hat seine ganz eigene Wichtigkeit. Die Saison mit einigen Erfolgen abzuschließen ist genau das, was die WNSC-Familie auch für den Kopf (und das Herz) braucht. Nach Jahren am Tabellenende, umringt von Schreckensmeldungen über die Zukunft, da sind die Siege jetzt Balsam auf der Seele.

Mit weiteren Erfolgen und endlich geschossenen Toren kann der SC einiges wiedergutmachen, was den Fans immer Kummer bereitet hat.