Ein Machtkampf, der eigentlich dann gar nicht stattfand, ist zu Ende: Eggendorf und sein spielender Sportdirektor Cem Atan gehen getrennte Wege. Im Guten – wie es vor allem Atan betont. Mit Neo-Trainer Jürgen Weber der ehemalige Mattersburg-Profi würde es kein Fundament für eine erfolgreiche Zusammenarbeit geben. Es spricht für die Selbstreflexion aller Beteiligten, das schon vorab zu erkennen und für die Führungsqualität von Präsident Thomas Pollak, diese harte Entscheidung zu treffen.

Was dadurch passiert, wird in der kommenden Saison noch spannend: Denn jetzt liegt die Last auf den Schultern von Trainer Jürgen Weber. Der Verein hat sich für ihn und gegen Atan entschieden – und damit seinen Top-Spieler und Sportdirektor in Personalunion aufgegeben. Mit den Transferbemühungen und dem Verbleib von Leistungsträgern wie Bernd Besenlehner, Alois Friedrich und Manuel Schwarz ist die Favoritenrolle einmal mehr klar beim ASK Eggendorf.

Weber weiß, dass hier nur Erfolge zählen – und dass nach dem verkorksten Herbst der Verein wieder andere Ergebnisse sehen will. Liefert er nicht, wird auch der Atan-Abschied noch einmal ganz genau hinterfragt werden…