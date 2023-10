Messe als Phänomen

Schulstadt, Sportstadt, Einkaufsstadt: Wiener Neustadt hat viele Gesichter. Was oft vergessen wird: Die Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten auch zu einem Messe-Hotspot in Niederösterreich entwickelt. Dass das Konzept trotz Digitalisierung, Amazon und Co. nicht aus der Mode gekommen ist, hat die „Apropos Pferd“ mit über 30.000 Besuchern in der Vorwoche eindrucksvoll bewiesen.

Wahrscheinlich ist es der Mix aus Information, Einkaufsmöglichkeiten und Unterhaltung, der die Messen in der Arena Nova so erfolgreich macht. Dazu kommt: „Apropos Pferd“, „Haus und Garten“ oder „Haustier Aktuell“ sind längst zu einem Fixpunkt für viele Familien geworden.

Das erfolgreiche Konzept führt übrigens auch dazu, dass es im nächsten Jahr mit der „Apropos Jagd und Fischerei“ Anfang Mai eine neue Messe im Programm geben wird. Mit dem bewährten Team stehen die Chancen gut, dass auch diese Messe ein Erfolg sein wird.