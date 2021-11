Mutig, aber notwendig

Was im eigenen Garten passiert, ist für viele Wiener Neustädter Hausbesitzer privat. Bisher war das auch so, wenn man einen Baum entfernen wollte. Mit der neuen Baumschutzverordnung, die am Montag einstimmig im Gemeinderat beschlossen wurde, ist das nicht mehr so leicht möglich. Zukünftig braucht man die Genehmigung des Magistrats, will man einen Baum fällen, der über 50cm Stammbreite aufweist.

Ein mutiger Schritt der Parteien, der bei so manchem Gartenbesitzer sicher für Aufregung sorgen wird – auch wenn es in der Verordnung zahlreiche Schlupflöcher gibt. Und die Pflicht von Nachpflanzungen für den gefällten Baum wird sicher nicht überall auf positives Echo stoßen.

Allerdings ist dieser Schritt in Wiener Neustadt auch notwenig: Immer mehr Bäume fallen Verbauungen zum Opfer. Die Verordnung ist ein Schritt, das zumindest einzudämmen.