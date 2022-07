Nachahmer gesucht

In Zeiten wie diesen gibt es zwei gute Gründe Energie zu sparen: Zum einen könnte sie bald knapp werden, zum anderen wird sie immer teurer. Dass die Stadt deswegen ihre Sehenswürdigkeiten in der Nacht nicht mehr beleuchten will, ist gut nachvollziehbar und auch eine sinnvolle Lösung – die auch nach der Energiekrise beibehalten werden sollte. Denn eine beleuchtete Stadtmauer mitten in der Nacht ist so oder so nicht sinnvoll, weil die meisten Menschen da schlafen und die Beleuchtung sowieso nicht sehen. Auch der touristische Wert, beispielsweise einer beleuchteten Mariensäule, dürfte endenwollend sein.

In den sozialen Medien stieß die Maßnahme der Stadt auf breite Zustimmung, mit dem Hinweis, dass derzeit auch viele Unternehmen in der Nacht auf eine Festtagsbeleuchtung setzen würden. Nachahmer sind in diesem Fall deswegen nicht verpönt, sondern gefragt.