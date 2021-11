Nachwuchs als Schlüssel

Die Fußball-Saison neigt sich dem Ende zu, fast alle Ligen sind schon in der Winterpause. Das bedeutet seit einigen Jahren, dass wieder Wiener Neustadts Stunde als Futsal-Hochburg Österreichs geschlagen hat. Mit der Rückkehr von Serien-Meister Murexin und den groß ambitionierten Stadtrivalen von der Fortuna steigen zwei absolute Schwergewichte aus der „Allzeit Getreue“ in den Ring.

In der in Österreich noch jungen Sportart liegt vor allem ein ganz entscheidendes Thema brach: Die Nachwuchsarbeit! Denn wenn sich zwei Vereine schon sportlich so positionieren, könnte hier ein Mehrwert für die Jugend geschaffen werden – die Vorbildwirkung dieser erfolgreichen Mannschaften könnte (und sollte) für das „Heranzüchten“ der nächsten Futsal-Generation genutzt werden.

In der Folge wäre dann wiederum die Stadt gefragt, entsprechende Hallen-Kapazitäten zu schaffen…