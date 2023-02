Narren halten zusammen

Für alle Freunde des Faschings waren die letzten beiden Jahre hart: Umzüge, Sitzungen, Gschnase, Kinderpartys – Corona hat ihnen einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Dass die närrische Freude in den Vereinen nach wie vor aber ungebrochen ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Faschingsveranstaltungen im Bezirk Wiener Neustadt: Allen voran der größte Umzug Niederösterreichs in Lichtenwörth hält wieder die Fahnen hoch, auch in Zillingdorf, Maiersdorf und Kirchschlag werden die Narren bald aufmarschieren, in Schwarzenbach fand der traditionelle Umzug bereits statt.

Insgesamt zeigt sich, dass anders als bei den Ballveranstaltungen doch viele Faschingsevents die Coronakrise überlebt haben. Was gut ist: Gerade in schwierigen Zeiten, wo es sonst ohnehin nicht viel zu lachen gibt, ist ein bisschen Unbeschwertheit und lachen wichtig.