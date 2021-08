Egal in welcher Liga, mit welchen Spielern und unter welcher Führung – Wiener Neustadt schleppt seit Jahren immer wieder vor allem ein großes, dickes Problem mit: Die Anzahl der Gegentreffer ist eklatant hoch. Das war schon in der Bundesliga so, ging mit einer kurzen Ausnahme in der 2. Liga weiter und beschäftigt mit Trainer Oliver Oberhammer jetzt auch den dritten WNSC-Trainer in der Ostliga.

Diese unschöne Tradition zu verabschieden wird aber kurz-, mittel- und langfristig ganz wichtig sein, um in der Liga zu bleiben. Denn so gut kann Wiener Neustadt in der Offensive gar nicht spielen, so viele Tore können die Blau-Weißen gar nicht erzielen, um Woche für Woche drei, vier Gegentreffer auszugleichen.

Und auch wenn die Probleme in der Defensive nicht an einzelnen Spielern festgemacht werden kann, ist es nicht zu früh, sich über mögliche Verstärkungen in der Kaderbreite und -spitze in der bevorstehenden Transferzeit Gedanken zu machen.

Die Partie gegen Neusiedl am Freitag ist definitiv ein Schlüsselspiel – denn die Burgenländer sind in Reichweite.