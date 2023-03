Der Bericht über die „Parkfalle“ gegenüber dem Neukloster in der letzten Ausgabe der NÖN und auf nön.at hat für viele Reaktionen gesorgt.

Sowohl Geschädigte als auch Juristen meldeten sich in der Redaktion. Zum einen, weil weitere Autofahrer Opfer dieser Abzocke wurden, zum anderen meinten Juristen, man sollte nicht klein beigeben.

Mit Klage gedroht Autofahrer empört: Wendemanöver kostete 399 Euro

Was sich gezeigt hat: Einige der Opfer haben nach der Androhung einer Klage 400 Euro gezahlt, etwa um „mit der Sache nichts mehr zu tun haben zu müssen.“ Was den Abzockern natürlich in die Hände spielt – wenn das der Großteil der Opfer macht, wandern schnell etliche tausend Euro auf das Bankkonto.

Zumindest ein Geschädigter hat nicht gezahlt und Einspruch erhoben – was richtig sein dürfte, denn bisher haben sich die Abzocker nicht gemeldet. Was wieder einmal zeigt: Nicht gleich klein beigeben zahlt sich aus.