Nichts zu verschenken

Das wohl bekannteste Kaffeehaus von Wiener Neustadt ist dafür bekannt, gefühlt rund um die Uhr offen zu haben. Sieben Tage die Woche, auch an Feiertagen. Nach 35 Jahren wird sich das – zumindest über den Sommer – ändern. Am Montag bleibt das Cafe am Allerheiligenplatz geschlossen.

Wegen Teuerungen Erstmals seit 35 Jahren: Cafe Witetschka legt Ruhetag ein

Gastronom Oliver Andersch begründet das mit den laufenden Teuerungen, die nicht mehr an die Gäste weiter gegeben können. So sei man etwa beim kleinen Bier um 4,20 Euro an der Spitze angekommen. Was hinzukommt: Die nachlassende Frequenz in der Innenstadt, die im Sommer mit den wegfallenden Schülern vor allem im „jugendlichen“ Cafe Witetschka zu merken ist.

Für die Innenstadt ist ein geschlossenes Witetschka am Montag natürlich ein weiterer keiner Nadelstich, der schmerzt. Allerdings ist auch die Situation von Gastronom Oliver Andersch verständlich. Denn „zu verschenken“, wie schon Niki Lauda in einem Werbespot sagte, gibt es für Wirte mittlerweile nichts.