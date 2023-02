Offen kommuniziert

Dass der Sparstift beim Bundesheer der Vergangenheit angehört, ist in Wiener Neustadt deutlich zu sehen: Etwa beim neuesten Projekt am Campus der Militärakademie, wo ein Unterkunfts- bzw. Wirtschaftsgebäude entstehen soll.

Und wo gebaut wird, wird in der Stadt eines gleich zum Thema: Bodenversiegelung bzw. umgeschnittene Bäume. Ganz ohne geht es bei dem Neubau in der MilAk nicht. Immerhin macht das Bundesheer im Vorfeld keinen Hehl daraus und geht mit der Tatsache offen um – was etwa bei den zahlreichen Wohnungsbaustellen in der Stadt nicht immer der Fall ist.

Dazu kommt auch, dass sich das Bundesheer in dem Fall einen Plan B überlegt hat: Immerhin sollen im Park 8.000 neue Bäume gesetzt werden. Ein ambitionierter Plan, der Vorzeige-Charakter hat, bei dem der MilAk-Führung aber auch sicher ganz genau auf die Finger geschaut wird.