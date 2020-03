Ortmann zu Gast bei Scheiblingkirchen. Vor knapp einem halben Jahr geriet Ortmann beim Lokal-Rivalen aus dem Nachbarbezirk unter die Räder, war 60 Minuten völlig überfordert mit dem Gegner aus dem Pittental.

Die Möglichkeit, dass das auch dieses Mal wieder passiert, besteht logischerweise – Scheiblingkirchen ist an guten Tagen eine Top-Drei-Mannschaft in der 1. Landesliga. Allerdings bestehen zwei entscheidende Unterschiede bei den Vorzeichen dieser Partie: Ortmann kassierte nur wenige Tage vor der Herbst-Pleite gegen Scheiblingkirchen eine historische Niederlage gegen Krems – nach einem 1:10 spielt jeder Fußballer in der Regel mit Zementsäcken um den Beinen in der nächsten Partie. Ortmann fährt ohne „Krems“ nach Scheibling. Und: Anders als im Sommer ist Ortmann jetzt bewusst, wohin die Reise in der Tabelle geht. Während vor einem halben Jahr der Traum in Ortmann keimte, vielleicht mit einem guten Mittelfeld-Platz für Überraschung zu sorgen, ist jetzt klar: es geht um den Klassenerhalt. Der Kampf gegen den Abstieg kann und wird beim SC Ortmann Kräfte freisetzen. Und gegen Scheiblingkirchen, wo es neben Punkten auch richtig viel Prestige zu holen gibt, kann Ortmann den Grundstein für eine erfolgreiche Rückrunde legen.