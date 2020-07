Dass es mit dem Abstand halten und den Gäste-Beschränkungen in der Herrengasse in den letzten Wochen nicht immer gut bestellt war, wurde der NÖN des Öfteren zugetragen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dort jetzt strengere Sicherheitsmaßnahmen wie Zugangsbeschränkungen und Fiebermessen beim Eingang eingeführt worden sind.

Verständlich sind aufgrund der steigenden Coronazahlen in der Stadt auch die Sicherheitsvorkehrungen an den Wiener Neustädter Rathäusern. Die dortige Maskenpflicht ist (leider) wieder notwendig geworden.

Denn wie schnell sich ein Cluster gebildet hat, beweist der Freikirchen-Fall in der Weikersdorfer Straße mit mittlerweile dutzenden positiven Tests. Deswegen ist in der Herrengasse, vor allem mit steigender Promille-Zahl, höchste Vorsicht geboten. Denn bei einem Cluster in der Partyszene wäre das Feiern für alle ganz schnell vorbei - samt wirtschaftlicher Schäden für die dortigen Gastronomen.