Peinlicher Vorgang

Die Benennung von Straßen oder öffentlichen Plätzen in Wiener Neustadt sorgte in der Stadtpolitik schon öfters für Unstimmigkeiten. Jetzt ist das Thema um ein Kapitel reicher, jüngstes Beispiel ist der Park an der Ecke Zehnergasse/Schützengasse, der nach dem Entdecker Julius von Payer (Wiener Neustadt Insel) hätte benannt werden soll.

Allerdings wurde die Benennung – festgelegt von der ÖVP – im Vorfeld nicht diskutiert, nicht einmal der eigentlich zuständige SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger soll davon gewusst haben. Dazu kommt, dass die Grünen lieber eine Frau als Namenspatronin für den Park gehabt haben.

Insgesamt wirft der Streit kein gutes Bild auf die Kommunikation in der Stadtpolitik. Sich bei so einer lapidaren Sache wie einer Park-Benennung im Vorfeld zusammenzusetzen, wäre doch nicht schwierig, möchte man meinen. Chancen für eine Verbesserung der Situation gibt es sicher bald – die nächste Benennung kommt bestimmt.