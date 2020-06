Es ist eine grüne Lunge, um die uns viele Städte in Österreich beneiden können: Der Akademiepark ist ein Anziehungspunkt für Alt und Jung. Von der Trainingseinheit für den Marathon, bis hin zum Familienausflug samt Entenfüttern am Pionierteich – der Akademiepark ist für alle da. Das wurde vor allem in den letzten Monaten während der Coronakrise spürbar, wo viele „ihren“ Akademiepark wieder entdeckten, um aus den eigenen vier Wänden zu entfliehen.

Tausende Besucher, vor allem an den Wochenenden, bringen aber auch Probleme mit sich: Müll auf und abseits der Wege oder ein gestörtes Tierreich, weil einige Besucher querfeldein in den Wäldchen unterwegs sind. Dass deswegen neue Regeln samt Aktivitäten-Zonen vom Bundesheer für den Parkbesuch erstellt werden, ist absolut legitim und notwendig.

Nur so kann sichergestellt werden, dass der Akademiepark auch noch die nächsten Jahrzehnte für die Bevölkerung zugänglich bleibt.