Am Marienmarkt ist man wieder einmal auf Standler-Suche – „Sibys Genusswelt“ wird nicht mehr aufsperren: Offiziell bis Ende des Monats auf Urlaub, wurde der Stadt schon der Rückzug bekanntgegeben (mehr auf Seite 17). Insgesamt muss man zum Prestigeprojekt der bunten Stadtregierung sagen: Vier Jahre nach der Eröffnung des Marienmarkts hat sich das Projekt zwar etabliert, allerdings ist noch Luft nach oben. Was nach wie vor fehlt, ist ein echter Frequenzbringer, der auch Einkäufer vom Land oder gar außerhalb der Bezirksgrenzen in die Innenstadt lockt. Ursprünglich war dafür eigentlich „Meinl“ vorgesehen, allerdings konnte der die Erwartungen nicht erfüllen.

Derzeit gibt es keinen Platzhirsch, denn Hand auf‘s Herz: Ein gutes Glaserl Wein oder ein Veggie-Gericht sind zwar ein Gewinn für Wiener Neustädter oder Innenstadt-Beschäftigte, eine weite Wegstrecke nehmen dafür aber nur sehr wenige in Kauf. Hier gibt es noch Verbesserungspotenzial.

Wiener Neustadt „Siby's Genusswelt“ am Marienmarkt sperrt zu