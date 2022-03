Plötzlich alle Horn-Fans

Grundsätzlich steht der SV Horn bei den Fußballfans in Wiener Neustadt nicht ganz oben auf der Prioritätenliste. Daran ändern auch Regional-Exporte wie Jürgen Bauer zu den Waldviertlern wenig.

Aber durch eine spannende Konstellation drücken die Fans des SC Wiener Neustadt plötzlich den Hornern vom ganzen Herzen die Daumen – denn wenn aus der 2. Liga kein „Ostverein“ (sprich: aus Wien, Niederösterreich oder dem Burgenland) in die Regionalliga kommt, dann dürfte sich auch die Abstiegsfrage in der Ostliga geklärt haben. Denn bei nur 14 Vereinen und dem Wunsch, wieder auf 16 Klubs aufzustocken, wäre bei einem Regionalliga-Aufsteiger in die 2. Liga und drei Landesliga-Meister wieder alles geklärt.

Sich nur auf Horn (bzw. die Young Violets, die auch mit in den sprichwörtlichen „Geigen“ hängen) zu verlassen, ist aber zu dünn – im Idealfall schafft es der WNSC auch so…