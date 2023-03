Politik ist nur Passagier

Es ist ein Innenstadt-Drama in mehreren Akten: Seit Jahren wird der (mittlerweile leere) Gebäude-Komplex rund um die „Brotisch-Passage“ von einer Wiener Immobilien GmbH zur anderen verkauft. Zuletzt passiert im Jahr 2021, wer will, kann das Haus jetzt um läppische 4,5 Millionen Euro kaufen.

Dass das Haus in den letzten Jahren oft den Besitzer wechselte, war nicht nur für das Gebäude selbst, sondern auch für die gesamte Innenstadt schlecht. Denn eine funktionierende Einkaufspassage könnte die angeschlagene Fußgängerzone Neunkirchner Straße gut gebrauchen.

Dass dieses Szenario rasch in Erfüllung geht, daran ist in nächster Zukunft wohl nicht zu denken. Die Stadt selbst kann hier nur wenig tun. Initiativen wie Innenstadt-Gutscheine, Ansiedelungs-Förderungen und Co. sind hier völlig wirkungslos – in diesem Fall ist die Stadtpolitik nur Passagier.