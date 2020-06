Es ist eine gute Nachricht für die Fußgängerzone Neunkirchner Straße: Die Staatsanwaltschaft wird in das Sparkassensaal-Gebäude ziehen. Für die krisengebeutelte Einkaufsstraße ist es ein Segen. Zum einen werden einige leerstehende Geschäfte mit Leben erfüllt, zum anderen werden die Mitarbeiter der Behörde sowie der Parteienverkehr für Frequenz sorgen – und so Gastro, Handel und Dienstleister in der Innenstadt bevölkern.

Dazu werden in der Neunkirchner Straße derzeit zwei andere Standorte „aufpoliert“: Ins ehemalige Buchcafe mit seinem prächtigen Gewölbe wird mit Anfang Juli Kurt-Tobias Trauner mit seinem neuen Friseursalon ziehen (siehe Seite 9). Dazu laufen derzeit die Umbauarbeiten bei der Wiener Neustädter Sparkasse – auch die wird sich bald in einem modernen Kleid präsentieren.

Alles in allem positive Zeichen für die Fußgängerzone – so schnell hätte sich das nach der Coronakrise wohl niemand gedacht.